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Дональд Трамп: США продают оружие НАТО, а не Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский президент Владимир Путин понимает: Вашингтон поставляет вооружения не Киеву, а партнерам по НАТО. По словам американского лидера, союзники по альянсу оплачивают такие поставки по полной стоимости.

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский президент Владимир Путин понимает: Вашингтон поставляет вооружения не Киеву, а партнерам по НАТО. По словам американского лидера, союзники по альянсу оплачивают такие поставки по полной стоимости.

«Он понимает, что я не продаю оружие Украине, я продаю его странам НАТО. Они платят за него полную цену, а как это оружие распределяется потом, я понятия не имею», — написал Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле принимают во внимание сохранение поставок американского оружия Украине. При этом, по его оценке, в позиции администрации господина Трампа по украинскому урегулированию сохраняются противоречия, которые Москва намерена использовать в своих интересах.

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