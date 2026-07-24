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ВС РФ поразили военные грузы, ГСМ и два судна в портах Одесса и Южный

Вооружённые силы России нанесли удары по объектам инфраструктуры в портах Одесса и Южный, где хранились грузы военного назначения и горюче-смазочные материалы для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

По данным ведомства, высокоточным оружием воздушного базирования и ударными дронами поражены объекты логистического центра в одесском морском порту, где находились на хранении военные грузы. В порту Южный уничтожены объекты хранения грузов военного назначения и резервуары с топливом.

Ранее Минобороны России сообщило, что подразделения Южной группировки войск начали штурмовые действия в Алексеево-Дружковке и уже продвинулись на окраины населённого пункта. Штурмовые отряды вступили в стрелковые столкновения с противником и постепенно теснят его к центру города, а наступление поддерживают танки, обеспечивающие огневое прикрытие.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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