ВС РФ поразили военные грузы, ГСМ и два судна в портах Одесса и Южный

Ранее Минобороны России сообщило, что подразделения Южной группировки войск начали штурмовые действия в Алексеево-Дружковке и уже продвинулись на окраины населённого пункта. Штурмовые отряды вступили в стрелковые столкновения с противником и постепенно теснят его к центру города, а наступление поддерживают танки, обеспечивающие огневое прикрытие.