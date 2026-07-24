Вучич назвал ошибочной оценку Запада атак БПЛА по территории России

Александр Вучич также напомнил о нарушении Западом обещания России после распада Советского Союза не расширять НАТО на восток. По его словам, экс-президент США Джордж Буш — старший гарантировал Москве, что расширение НАТО не будет угрожать России и любые шаги в этом направлении будут согласовываться с российской стороной. «Запад, как всегда, нарушил свое обещание. Никаких сомнений, это правда, все это знают», — заявил президент Сербии.