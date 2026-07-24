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Вучич назвал ошибочной оценку Запада атак БПЛА по территории России

Президент Сербии Александр Вучич в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche подверг критике западные представления о том, что атаки украинских беспилотников на территорию России могут ускорить завершение специальной военной операции.

Президент Сербии Александр Вучич в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche подверг критике западные представления о том, что атаки украинских беспилотников на территорию России могут ускорить завершение специальной военной операции.

По мнению господина Вучича, такие оценки неверны и свидетельствуют о глубоком непонимании ситуации. «Это неверная, очень неверная оценка Запада», — считает он.

Александр Вучич также напомнил о нарушении Западом обещания России после распада Советского Союза не расширять НАТО на восток. По его словам, экс-президент США Джордж Буш — старший гарантировал Москве, что расширение НАТО не будет угрожать России и любые шаги в этом направлении будут согласовываться с российской стороной. «Запад, как всегда, нарушил свое обещание. Никаких сомнений, это правда, все это знают», — заявил президент Сербии.

Он подчеркнул, что у русских есть причины быть рассерженными на Запад, учитывая данные нарушения. Ранее Вучич отказался подписывать итоговую антироссийскую декларацию на саммите стран Юго-Восточной Европы в Киеве, став единственным лидером, который пошел на такой шаг.

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