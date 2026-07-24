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Черногория продлила безвиз для россиян и белорусов до 31 октября

Правительство Черногории разрешило гражданам России и Белоруссии въезжать в страну без виз до 31 октября 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров республики.

Правительство Черногории разрешило гражданам России и Белоруссии въезжать в страну без виз до 31 октября 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров республики.

В соответствии с международными договорами о взаимном передвижении, россияне и белорусы смогут находиться на территории Черногории до 30 дней при наличии действительных проездных документов, выданных компетентными органами этих стран. При этом после 31 октября порядок въезда пока не уточняется.

Ранее местные СМИ со ссылкой на источники писали, что Черногория может с 1 октября 2026 года ввести визовый режим для граждан России и Белоруссии. Собеседники изданий объяснили эту меру необходимостью синхронизировать визовую политику с правилами Евросоюза, поскольку Черногория является кандидатом на вступление в ЕС.

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