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Трамп заявил, что США не продают Украине вооружение

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не продает вооружение Киеву.

Источник: AP 2024

«Он (президент РФ Владимир Путин — Прим. ред.) понимает, что я продаю оружие не Украине, а странам НАТО. Они платят полную стоимость, а как это оружие распределяется дальше, я понятия не имею», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Созданная США и НАТО инициатива PURL не предполагает прямой военной поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов. Механизм подразумевает, что европейские государства сами закупают американское вооружение для передачи Киеву.

В Москве неоднократно подчеркивали, что поставки оружия Украине препятствуют мирному урегулированию, напрямую втягивают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для российских военных. В Кремле также отмечали, что западное накачивание Украины оружием не способствует переговорному процессу и приведет к негативным последствиям.

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