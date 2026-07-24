«Яблоку» отказали в регистрации на выборах в заксобрание Петербурга

Санкт-Петербургская избирательная комиссия отказала партии «Яблоко» в регистрации списка кандидатов по единому округу на выборах в законодательное собрание города, сообщил председатель горизбиркома Максим Мейксин.
«Санкт-Петербургская избирательная комиссия приняла решение отказать в регистрации списка кандидатов (от партии “Яблоко”. — РБК) в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга восьмого созыва в связи с непредставлением первого финансового отчета избирательного объединения», — говорится в сообщении комиссии.
Как пояснили в горизбиркоме, первый финансовый отчет партии подписал уполномоченный представитель, однако в его нотариально заверенной доверенности отсутствовали полномочия на подписание и подачу этого документа. В связи с этим отчет признали ничтожным.
Доверенности других уполномоченных представителей партии также были оформлены с нарушениями.
«Представленные нотариально удостоверенные доверенности уполномоченных представителей по финансовым вопросам данного избирательного объединения были оформлены с нарушением требований закона», — отметили в избиркоме.
Ранее, 6 июля, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнаружила ошибки в списках кандидатов от партии «Яблоко» на думских выборах. По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, недостатки обнаружили как в федеральном списке (19 ошибок), так и у кандидатов из одномандатных округов (6).
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