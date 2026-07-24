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Зеленский высказался об употреблении наркотиков с Макроном

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что никогда не употреблял наркотические вещества с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что никогда не употреблял наркотические вещества с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Конечно никогда, конечно нет», — сказал он в интервью американской блогерше Лоре Лумер, которая задала вопрос, употреблял ли он наркотики с французским лидером.

Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель ранее говорила о том, что он употребляет наркотики. Сама она призналась, что лично этого не видела, но слышала подобные истории от многих знакомых, которые уверяли, что это правда.

Ранее в сеть попали фотографии рабочего стола Зеленского, на которых замечены детские капли, содержащих фенилэфрин — вещество, которое сужает сосуды в носовой полости и снимает отек слизистой. Пользователи отметили, что капли популярны не только при обычном насморке, но и среди тех, кто употребляет запрещенные вещества.

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