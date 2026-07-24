В больницах Белгородской области находятся около ста раненных при атаках

Около ста человек, пострадавших при налетах на Белгородскую области, проходят лечение в региональных больницах, сообщил министр здравоохранения области Андрей Иконников.
«Всего в настоящее время [на утро 24 июля] в медицинских организациях Белгородской области находится 99 пострадавших. Из них восемь в реанимации», — сказал он. В их числе семь детей, состояние которых оценивают как средней степени тяжести.
После атаки, произошедшей 23 июля, в региональных больницах проходят лечение 15 пострадавших. Всего в тот день ранения получили 40 жителей, один человек погиб.
«Все средней степени тяжести, все лечения получают», — сказал министр.
Белгородская область регулярно подвергается налетам беспилотников и ракетным атакам.
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