Иран назвал условие прекращения огня с США

14 июля США возобновили блокаду иранских портов в Ормузском проливе на фоне возобновления боевых действий между сторонами. Перемирие было нарушено после того, как Вашингтон обвинил Тегеран в атаках на торговые суда. Ранее США уже вводили морскую блокаду Ирана в период с 13 апреля по 18 июня.
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Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше