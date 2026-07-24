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Иран назвал условие прекращения огня с США

Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не пойдет на прекращение огня с США до тех пор, пока не будут соблюдены права Ирана в Ормузском проливе.

Источник: РИА "Новости"

«Иран показал, что не поддастся на запугивания со стороны США, и мы не будем реагировать на угрозы, давление или запугивание», — сказал Аракчи в эфире иранского телевидения (цитата по Tasnim).

14 июля США возобновили блокаду иранских портов в Ормузском проливе на фоне возобновления боевых действий между сторонами. Перемирие было нарушено после того, как Вашингтон обвинил Тегеран в атаках на торговые суда. Ранее США уже вводили морскую блокаду Ирана в период с 13 апреля по 18 июня.

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