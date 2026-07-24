Более 250 БПЛА летели на Московский регион за сутки

За сутки в направлении Московского региона летело более 250 беспилотников, сообщил в «Максе» мэр столицы Сергей Собянин.
«Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах», — говорится в сообщении.
На подлете к Москве были уничтожены 16 украинских дронов, уточнил Собянин.
Силы противовоздушной обороны (ПВО) вечером текущего дня перехватили и уничтожили пять БПЛА, летевших на столицу. Утром столичный градоначальник писал об 11 сбитых дронах — первые пять были уничтожены в 10:39 мск, спустя шесть минут Собянин сообщил об уничтожении еще шести беспилотников.
В начале недели столичный градоначальник сообщил, что в период с 20:30 мск 19 июля до 5:00 мск 20 июля в направлении Московского региона летели более 400 дронов ВСУ. Из них 85 были сбиты на подлете к столице, а большинство БПЛА силы ПВО уничтожили на дальних подступах.
В ночь на 20 июля в регионе дважды объявляли ракетную опасность.
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