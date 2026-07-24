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Более 250 БПЛА летели на Московский регион за сутки

Мэр столицы сообщил, что за последние сутки на Московский регион летело более 250 украинских беспилотников. Из них 16 были уничтожены на подлете к Москве, остальные — на дальних подступах.

Источник: РБК

За сутки в направлении Московского региона летело более 250 беспилотников, сообщил в «Максе» мэр столицы Сергей Собянин.

«Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах», — говорится в сообщении.

На подлете к Москве были уничтожены 16 украинских дронов, уточнил Собянин.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) вечером текущего дня перехватили и уничтожили пять БПЛА, летевших на столицу. Утром столичный градоначальник писал об 11 сбитых дронах — первые пять были уничтожены в 10:39 мск, спустя шесть минут Собянин сообщил об уничтожении еще шести беспилотников.

В начале недели столичный градоначальник сообщил, что в период с 20:30 мск 19 июля до 5:00 мск 20 июля в направлении Московского региона летели более 400 дронов ВСУ. Из них 85 были сбиты на подлете к столице, а большинство БПЛА силы ПВО уничтожили на дальних подступах.

В ночь на 20 июля в регионе дважды объявляли ракетную опасность.

Материал дополняется.

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