В Польше запретили держать собак на привязи

«Первым из подписанных мною сегодня законов стал закон о внесении изменений в закон о защите домашних животных, либо, как его называют, закон о привязи», — заявил Навроцкий в видеообращении.
По словам польского лидера, новая редакция документа разработана с учётом позиции аграриев, собаководов и кинологов. Ранее действовавший с 1997 года закон допускал содержание собак на привязи при условии, что длина цепи превышала три метра. Новые нормы полностью исключают такую возможность, что стало значительным шагом в сторону ужесточения правил защиты домашних животных в стране.
Ранее депутаты Иркутской области приняли закон о бездомных животных. Документ разрешает их усыпление в исключительных случаях. Инициатором выступила Ассоциация муниципальных образований. Поводом стала статистика: к концу 2025 года в регионе насчитывалось 11,4 тыс. бездомных собак. За год произошло 3,7 тыс. нападений на людей. Вводится понятие «экстраординарная ситуация» — когда стаи агрессивны и угрожают жизни.
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