В Польше запретили держать собак на привязи

По словам польского лидера, новая редакция документа разработана с учётом позиции аграриев, собаководов и кинологов. Ранее действовавший с 1997 года закон допускал содержание собак на привязи при условии, что длина цепи превышала три метра. Новые нормы полностью исключают такую возможность, что стало значительным шагом в сторону ужесточения правил защиты домашних животных в стране.