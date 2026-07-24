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Трамп потребовал 50% прибыли от проекта нового моста между США и Канадой

США изменили условия эксплуатации нового автомобильного моста Горди Хоу между Мичиганом и Онтарио, сообщил президент Дональд Трамп. Он потребовал 50% прибыли от проекта. Американский президент объяснил это решением властей Канады отменить совместную с США церемонию по случаю открытия моста.

США изменили условия эксплуатации нового автомобильного моста Горди Хоу между Мичиганом и Онтарио, сообщил президент Дональд Трамп. Он потребовал 50% прибыли от проекта. Американский президент объяснил это решением властей Канады отменить совместную с США церемонию по случаю открытия моста.

«Первоначальная сделка по строительству моста, о которой с таким трудом договаривалась предыдущая администрация, больше не действует», — написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

Канада отозвала приглашение США на церемонию из-за решения Дональда Трампа ввести пошлины в 50% на канадские товары, сообщала пресс-секретарь министра инфраструктуры Дженна Гассабе. Новые тарифы вступят в силу с 19 августа.

Движение по мосту планируется открыть 27 июля. Совместная торжественная церемония открытия была запланирована на 24 июля. Канада проведет ее без участия США, сообщал Reuters.

Мост, названный в честь канадского хоккеиста Горди Хоу, строился с 2018 года и был полностью профинансирован правительством Канады в объеме $4,7 млрд. Изначально движение должны были открыть в июне. В феврале Дональд Трамп пригрозил заблокировать проект из-за отказа Канады ввозить некоторые алкогольные напитки из США.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп сжигает мосты с Канадой».

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