Трамп потребовал 50% прибыли от проекта нового моста между США и Канадой

Мост, названный в честь канадского хоккеиста Горди Хоу, строился с 2018 года и был полностью профинансирован правительством Канады в объеме $4,7 млрд. Изначально движение должны были открыть в июне. В феврале Дональд Трамп пригрозил заблокировать проект из-за отказа Канады ввозить некоторые алкогольные напитки из США.