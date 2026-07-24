Минобороны РФ пошутило про жару и «Искандер» после удара по выставке оружия

Публикация появилась после того, как российские войска поразили объекты украинской военной инфраструктуры. ВС РФ нанесли удар по полигону в Киевской области, где проходила демонстрация военной техники. Кроме того, российские войска нанесли удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными дронами по объектам инфраструктуры в портах Одесса и Южный, где хранились военные грузы и горюче-смазочные материалы для ВСУ.