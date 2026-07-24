WSJ: Бахрейн и Кувейт тайно нанесли удары по Ирану в июле

WSJ пишет, что решение нанести удары со стороны Бахрейна и Кувейта «отражают сложное положение арабских стран в условиях затянувшейся войны». Иран с начала войны неоднократно наносил удары по объектам в Кувейте и Бахрейне, на территории которых размещены американские военные базы. Как отмечает газета, тот факт, что в рамках этой операции сотрудничали Бахрейн, Кувейт и ОАЭ, свидетельствует о зарождающейся кооперации арабских стран в противодействии Ирану. Сами ОАЭ ранее уже наносили удары по Ирану.