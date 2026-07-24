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WSJ: Бахрейн и Кувейт тайно нанесли удары по Ирану в июле

Бахрейн и Кувейт в начале июля тайно нанесли авиаудары по объектам в Иране, написала The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Как отмечает газета, это первый удар этих стран по Ирану. Источники сообщают, что ВВС Бахрейна и Кувейта били, в частности, по иранским складам БПЛА и ракет. По данным источников, разведданные для этого предоставили Объединенные Арабские Эмираты.

Бахрейн и Кувейт в начале июля тайно нанесли авиаудары по объектам в Иране, написала The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Как отмечает газета, это первый удар этих стран по Ирану. Источники сообщают, что ВВС Бахрейна и Кувейта били, в частности, по иранским складам БПЛА и ракет. По данным источников, разведданные для этого предоставили Объединенные Арабские Эмираты.

WSJ пишет, что решение нанести удары со стороны Бахрейна и Кувейта «отражают сложное положение арабских стран в условиях затянувшейся войны». Иран с начала войны неоднократно наносил удары по объектам в Кувейте и Бахрейне, на территории которых размещены американские военные базы. Как отмечает газета, тот факт, что в рамках этой операции сотрудничали Бахрейн, Кувейт и ОАЭ, свидетельствует о зарождающейся кооперации арабских стран в противодействии Ирану. Сами ОАЭ ранее уже наносили удары по Ирану.

«Думаю, страны Персидского залива начинают понимать, что эта война будет продолжаться еще некоторое время. Это в конечном итоге означает, что им придется открыто противостоять Ирану», — считает политолог из Бирмингемского университета Умер Карим.

В правительствах Бахрейна и Кувейта не ответили на запросы WSJ.

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