Reuters узнал об увольнении прокурора, выдавшего ордер на арест Путина

Государства-члены Международного уголовного суда (МУС) проголосовали за отстранение Карима Хана от должности прокурора после обвинений в сексуальных домогательствах, сообщает Reuters со ссылкой на два дипломатических источника.
По данным собеседников агентства, 82 из 125 государств-членов суда проголосовали за отстранение прокурора от должности. Хан обвинения в домогательствах отрицает.
Исполнительное бюро МУС рекомендовало уволить Карима Хана, сочтя доказанными обвинения в неподобающих сексуальных отношениях с сотрудницей младшего звена, писало агентство в конце июня. Для отстранения Хана требовались голоса не менее 63 из 125 стран.
Адвокаты прокурора назвали решение незаконным и заявили, что оно не подкреплено доказательствами. Они сослались на заключение судей, постановивших, что доказательств не хватает, чтобы доказать обвинения «вне всякого разумного сомнения».
«Доказательства вне всяких разумных сомнений подтверждают, что прокурор вступал в сексуальные отношения с (жертвой)», — говорится в документе МУС, с которым ознакомился Reuters.
По версии бюро, Хан познакомился с сотрудницей в марте 2023 года, а затем вступил с ней в отношения, несовместимые с его служебным положением. В документе его действия названы «серьезным проступком» и «серьезным нарушением служебных обязанностей».
В 2023 году Хан выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
После этого Следственный комитет России возбудил против него и судей МУС уголовное дело. В Кремле заявляли, что Россия не признает юрисдикцию суда и считает его решения ничтожными. Решения инстанции ничтожны с точки зрения права, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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