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За день в регионах России сбили 210 украинских беспилотников

В течение дня, 24 июля, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в регионах России 210 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны.

Источник: РБК

В течение дня, 24 июля, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в регионах России 210 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны.

Дроны были сбиты в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областях, на московском направлении, в Краснодарском и Ставропольском краях, в Крыму и над акваториями Азовского и Черного морей.

Незадолго до этого мэр столицы Сергей Собянин сообщил о перехвате 250 беспилотников в направлении Московского региона. «Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах», — говорилось в сообщении.

Вечером 24 июля текущего дня силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили еще пять беспилотников, которые направлялись к столице. Общее количество сбитых на московском направлении дронов составило на момент подготовки этого материала 16 аппаратов.

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