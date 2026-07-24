Иран пообещал убивать по одному военному США за каждого своего погибшего

Это заявление прозвучало на фоне продолжающегося военного противостояния между Ираном и США, включая возобновлённые американские удары по территории Исламской Республики. 8 июля США нанесли серию ударов по Ирану, объяснив это ответом на атаку на торговое судно в Ормузском проливе, после чего президент Дональд Трамп объявил о разрыве перемирия с Тегераном.