NYT рассказала, чего опасается Европа после отказа от российского газа

Европейские оборонные и энергетические компании опасаются, что Европа, полностью отказываясь от российского газа, предоставит США возможность для чрезмерного влияния на свою внутреннюю энергетическую политику, пишет The New York Times.
В материале отмечается, что менее чем через полгода ЕС прекратит поставки российского сжиженного природного газа (СПГ). Чтобы пережить данные изменения, Европа значительно увеличила импорт топлива, особенно из США. По данным газеты, американские производители в настоящий момент поставляют около двух третей СПГ, а к концу десятилетия, данная доля может вырасти до 80%.
В то же время отношения между США и Европой находятся в «плачевном состоянии», пишет NYT. Это связано с угрозами президента США Дональда Трампа ввести пошлины, а также с его требованиями установить контроль над Гренландией и войной в Иране.
Все эти факторы вызвали «сильную тревогу» среди руководителей европейских оборонных и энергетических ведомств, отмечает издание. Они опасаются, что Европа, уходя от российской газовой монополии, предоставляет Вашингтону — и непредсказуемому американскому президенту — чрезмерное влияние на свою внутреннюю энергетическую политику.
«Создавать зависимость от Америки, при всем уважении, в такое время — неразумно», — заявил в беседе с NYT бывший высокопоставленный командующий НАТО генерал Ричард Ширрефф.
В настоящее время, как пишет газета, Европа также в рекордных объемах закупает российский газ. По данным ЕС, европейский импорт российского СПГ с 18 марта увеличился на 17%. Трубопроводный импорт также вырос на 5%.
О наращивании импорта российского СПГ еще в апреле сообщала Financial Times. Тогда газета со ссылкой на Kpler писала, что в первом квартале текущего года поставки с «Ямал СПГ» в страны Евросоюза выросли до 5 млн т (+17%) по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Из них 1,8 млн т было поставлено в марте.
В 2027 году Евросоюз намерен полностью запретить поставки сжиженного природного газа из России. С 30 сентября следующего года будут запрещены поставки и трубопроводного газа. В марте еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен назвал ошибкой идею возобновления импорта энергоносителей из России.
Россия считает санкции против нее незаконными и неэффективными. Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев отмечал, что запрет импорта российского газа подтолкнет Европу к критической зависимости от газа из США.