NYT рассказала, чего опасается Европа после отказа от российского газа

О наращивании импорта российского СПГ еще в апреле сообщала Financial Times. Тогда газета со ссылкой на Kpler писала, что в первом квартале текущего года поставки с «Ямал СПГ» в страны Евросоюза выросли до 5 млн т (+17%) по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Из них 1,8 млн т было поставлено в марте.