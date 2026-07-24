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ФСБ задержала в Севастополе специалиста по корабельной артиллерии

Сотрудниками УФСБ по Республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело против гражданина России, которого подозревают в незаконном оказании услуг иностранной организации в сфере вооружения.

Источник: РБК

Сотрудниками УФСБ по Республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело против гражданина России, которого подозревают в незаконном оказании услуг иностранной организации в сфере вооружения. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии ФСБ, мужчина с многолетним опытом работы в сфере ремонта вооружения на оборонных предприятиях установил контакт с представителями иностранного научно-исследовательского института и предложил услуги по оценке технического состояния корабельных артиллерийских установок.

В ведомстве заявили, что подозреваемый знал о том, что такие работы относятся к продукции военного назначения и подпадают под экспортный контроль.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 189 Уголовного кодекса о незаконном оказании услуг иностранному лицу в отношении продукции, подпадающей под экспортный контроль. Максимальное наказание по статье — до семи лет лишения свободы. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

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