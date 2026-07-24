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Трамп сообщил о продаже оружия странам НАТО, а не Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон реализует вооружение странам НАТО, а не Украине.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон реализует вооружение странам НАТО, а не Украине. Как следует из публикации американского лидера в социальной сети Truth Social, российский президент Владимир Путин полностью осведомлен о данной схеме поставок.

Глава Белого дома уточнил, что государства Североатлантического альянса оплачивают военную технику по полной стоимости. При этом Трамп подчеркнул, что не контролирует процессы дальнейшего распределения этих вооружений, оставляя выбор за самими странами блока.

В том же сообщении американский лидер затронул вопрос военных поставок в Иран. По его словам, Владимир Путин лично заверил его в том, что Россия не будет продавать оружие Исламской Республике.

Аналогичную позицию, согласно заявлению Трампа, занимает и председатель КНР Си Цзиньпин. Китайский лидер также не намерен осуществлять военные поставки Тегерану.

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