В Литве закрылись все магазины владельцев российской сети «Светофор»

«Все принадлежащие сети Шнайдеров магазины стали закрываться до окончания рабочего дня. Руководство отключило электричество и отправило сотрудников по домам», — говорится в сообщении.
Напомним, накануне Евросоюз принял очередной, 21-й пакет антироссийских санкций. В него вошли 170 организаций и 48 физических лиц. Кроме того, заморожены активы и введён запрет на предоставление денежных средств 94 банкам и финансовым учреждениям.
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