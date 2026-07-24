Удар по преступным сетям: Зеленский перевел экс-главу МВД Украины в СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский включил бывшего главу МВД республики Игоря Клименко в состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Как следует из сообщения украинского лидера в его Telegram-канале, экс-министр займется координацией силовых структур и противодействием преступным сетям.
Зеленский обосновал кадровое решение опытом Клименко в системе МВД. Новая задача чиновника — усиление компонента внутренней деятельности для обеспечения устойчивости государства.
В зону ответственности бывшего министра войдут координация между оборонными ведомствами и структурами безопасности. Также ему поручено противодействовать киберугрозам с российской стороны и пресекать деятельность преступных сетей.
Одновременно перераспределены обязанности секретаря СНБО Рустема Умерова. В составе совета он сосредоточится на взаимодействии с зарубежными партнерами. Основной задачей Умерова станет развитие отношений между разведывательными службами Украины и спецслужбами других стран.
Глава государства не уточнил, какие конкретно должности займут оба чиновника в обновленном составе совета.
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