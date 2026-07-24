Удар по преступным сетям: Зеленский перевел экс-главу МВД Украины в СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский включил бывшего главу МВД республики Игоря Клименко в состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Как следует из сообщения украинского лидера в его Telegram-канале, экс-министр займется координацией силовых структур и противодействием преступным сетям.