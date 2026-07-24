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Визовый центр Италии в Москве ввел предоплату сервисного сбора

Визовый центр Италии в Москве от компании VMS ввел предоплату сервисного сбора при онлайн-подаче документов на визу, убедился корреспондент РБК.

Источник: РБК

Визовый центр Италии в Москве от компании VMS ввел предоплату сервисного сбора при онлайн-подаче документов на визу, убедился корреспондент РБК.

Ранее сервисный сбор в размере 3 850 рублей нужно было вносить при личной подаче документов в центре VMS. Теперь его нужно оплатить при онлайн-записи на эту процедуру.

«Сервисный сбор при запросе туристических виз предоплачивается в полном объеме при создании записи. После внесения в систему всех необходимых данных заявитель будет перенаправлен на страницу платежной системы для завершения оплаты», — говорится в уведомлении при оформлении записи на визу.

В сообщении также говорится, что перенести запись можно только один раз. При отмене позднее чем за 72 часа до назначенного времени сбор не возвращается.

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