Польша проверяет информацию МИД Белоруссии о готовящемся теракте

Напомним, Минск передал Варшаве информацию о готовящейся атаке на территорию Польши. Временному поверенному Польши Кшиштофу Ожанне вручили оперативные данные от правоохранителей. Речь идёт о человеке, ранее осуждённом в Белоруссии. Власти лишили его статуса защищённого лица и права пребывания в стране. Именно это, по версии следствия, и стало поводом для планирования преступления.