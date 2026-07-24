Польша проверяет информацию МИД Белоруссии о готовящемся теракте

«Это дело появилось несколько часов назад. Мы его ещё исследуем, но, конечно, мы серьёзно относимся к каждому предупреждению о терроризме и проверяем», — сказал Сикорский журналистам.
Напомним, Минск передал Варшаве информацию о готовящейся атаке на территорию Польши. Временному поверенному Польши Кшиштофу Ожанне вручили оперативные данные от правоохранителей. Речь идёт о человеке, ранее осуждённом в Белоруссии. Власти лишили его статуса защищённого лица и права пребывания в стране. Именно это, по версии следствия, и стало поводом для планирования преступления.
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