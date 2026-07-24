«Фёдоров — министр обороны!»: На Украине возобновились протесты против Зеленского

Акции также проходят во Львове, Днепропетровске и Николаеве. Во Львове люди собрались у памятника Тарасу Шевченко и скандируют «Фёдоров — министр обороны». В Днепропетровске митингующие пришли к зданию областной военной администрации, где установлена импровизированная сцена. В Николаеве протестующие вышли на главную улицу с картонными плакатами.