Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Фёдоров — министр обороны!»: На Украине возобновились протесты против Зеленского

Протесты против отставки Михаила Фёдорова с поста министра обороны Украины продолжаются в Киеве девятый день подряд. Митингующие собираются с картонными плакатами в поддержку экс-главы Минобороны, сообщает издание «Новости. Live».

Источник: Life.ru

Акции также проходят во Львове, Днепропетровске и Николаеве. Во Львове люди собрались у памятника Тарасу Шевченко и скандируют «Фёдоров — министр обороны». В Днепропетровске митингующие пришли к зданию областной военной администрации, где установлена импровизированная сцена. В Николаеве протестующие вышли на главную улицу с картонными плакатами.

Напомним, участники протестов заявляют о недовольстве бюрократией, коррупцией и жестоким обращением командиров с военнослужащими, а вечером к ним присоединились одесситы, которые выступают с аналогичными требованиями, несмотря на отставку Александра Сырского с поста главнокомандующего ВСУ. Смена главы оборонного ведомства произошла 14 июля, причём Фёдоров потерял свой пост, в том числе из-за конфликта с Сырским. Протесты продолжаются, демонстрируя недовольство системными проблемами в армии.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Александра Сырского
Александр Сырский — украинский военачальник, генерал-полковник и главнокомандующий Вооруженных сил Украины. Широкую известность он получил после начала полномасштабных боевых действий в 2022 году. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше