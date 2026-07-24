Трамп: США продают оружие странам НАТО, а не Украине

«И я понятия не имею, как распределяется это оружие», — добавил он, комментируя дальнейший путь поставок.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Россия учитывает продолжающиеся поставки вооружений Украине со стороны США, отметив, что об этом ранее говорил и министр иностранных дел Сергей Лавров. При этом Песков также заявил, что Дональд Трамп искренне хочет найти решение для урегулирования конфликта.
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