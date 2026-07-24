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Трамп: США продают оружие странам НАТО, а не Украине

Американские власти продают вооружение не Украине, а государствам — членам НАТО, и в России это прекрасно понимают, заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social. По словам Трампа, страны альянса платят за американское оружие полную стоимость.

«И я понятия не имею, как распределяется это оружие», — добавил он, комментируя дальнейший путь поставок.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Россия учитывает продолжающиеся поставки вооружений Украине со стороны США, отметив, что об этом ранее говорил и министр иностранных дел Сергей Лавров. При этом Песков также заявил, что Дональд Трамп искренне хочет найти решение для урегулирования конфликта.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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