Трамп пригрозил ЕС пошлинами из-за штрафа для Google

«Нам только что сообщили, что Google, по-настоящему передовая и удивительная компания, была оштрафована еще на $1 млрд без объяснения причин», — написал господин Трамп в соцсети Truth Social. Кроме того, он упомянул назначенные штрафы в $15 млрд для Apple, в $3 млрд для Meta (признана экстремистской и запрещена в России) и в $2,5 млрд для Amazon.