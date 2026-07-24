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Трамп анонсировал введение новых пошлин на товары из ЕС

Президент США заявил, что Евросоюз «без всякой причины» штрафует американские компании на миллиарды долларов, в связи с чем было инициировано расследование.

Источник: РБК

Президент США Дональд Трамп анонсировал «значительные пошлины» в отношении Евросоюза за штрафы, наложенные на американские компании. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

По его словам, после того как ЕС «без всякой причины» оштрафовал Apple на $15 млрд, Meta (признана в России экстремистской и запрещена) на $3 млрд и Amazon на $2,5 млрд, он узнал о штрафе компании Google на $1 млрд «без каких-либо объяснений».

Таким образом, отмечает американский президент, общая сумма штрафов Google дошла до более чем $18 млрд. «Эта незаконная и крайне дискриминационная практика началась на высоком уровне в первый год правления администрации Сонного Джо Байдена, но она не продолжится во время администрации Трампа», — написал он.

«Соединенные Штаты Америки — это не “КОПИЛКА” для Европы, и мы не позволим ей быть таковой! Пусть эта ПРАВДА послужит сигналом о том, что мы немедленно инициируем расследование в соответствии с Разделом 301 против практики “ГРАБЕЖА” американских компаний и, как следствие, американских налогоплательщиков», — заявил американский президент.

В мае Трамп заявлял, что пошлины США для стран ЕС вырастут «до более высокого уровня», если они не выполнят свои обязательства по торговому соглашению, заключенному с США прошлым летом.

Позднее глава Белого дома пригрозил, что США введут пошлины в размере 100% на любые импортируемые товары из стран Европы, которые одобрят налог на цифровые услуги от американских компаний. «Эта ПОШЛИНА отменяет действие торговых соглашений, заключенных с этой страной, независимо от того, были они реализованы, подписаны или нет», — заявлял Трамп.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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