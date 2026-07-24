Трамп анонсировал введение новых пошлин на товары из ЕС

Таким образом, отмечает американский президент, общая сумма штрафов Google дошла до более чем $18 млрд. «Эта незаконная и крайне дискриминационная практика началась на высоком уровне в первый год правления администрации Сонного Джо Байдена, но она не продолжится во время администрации Трампа», — написал он.
«Соединенные Штаты Америки — это не “КОПИЛКА” для Европы, и мы не позволим ей быть таковой! Пусть эта ПРАВДА послужит сигналом о том, что мы немедленно инициируем расследование в соответствии с Разделом 301 против практики “ГРАБЕЖА” американских компаний и, как следствие, американских налогоплательщиков», — заявил американский президент.
В мае Трамп заявлял, что пошлины США для стран ЕС вырастут «до более высокого уровня», если они не выполнят свои обязательства по торговому соглашению, заключенному с США прошлым летом.
Позднее глава Белого дома пригрозил, что США введут пошлины в размере 100% на любые импортируемые товары из стран Европы, которые одобрят налог на цифровые услуги от американских компаний. «Эта ПОШЛИНА отменяет действие торговых соглашений, заключенных с этой страной, независимо от того, были они реализованы, подписаны или нет», — заявлял Трамп.
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