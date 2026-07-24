Трамп анонсировал введение новых пошлин на товары из ЕС

«Соединенные Штаты Америки — это не “КОПИЛКА” для Европы, и мы не позволим ей быть таковой! Пусть эта ПРАВДА послужит сигналом о том, что мы немедленно инициируем расследование в соответствии с Разделом 301 против практики “ГРАБЕЖА” американских компаний и, как следствие, американских налогоплательщиков», — заявил американский президент.