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Defence24: Сотрудник польской оборонной компании погиб при ударе под Киевом

В результате российского ракетного удара по выставке беспилотных летательных аппаратов под Киевом погиб сотрудник польской оборонной компании. Об этом сообщил портал Defence24 со ссылкой на собственные источники, позднее информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел Польши.

Источник: Life.ru

«Как стало известно порталу Defence24, сотрудник польской компании, работающей в оборонном секторе, погиб в результате российского ракетного удара по Киеву. Затем информация была подтверждена Министерством иностранных дел, предоставив Defence24 информацию о жертвах», — говорится в публикации.

Напомним, ранее Украинский журналист Анатолий Шарий сообщил, что российские войска нанесли удар по полигону в Киевской области, где проходила демонстрация военной техники. Представитель ВСУ Юрий Игнат заявил, что российские войска выпустили две баллистические ракеты по полигону в Киевской области во время показа техники. Там присутствовали работники украинского оборонпрома.

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