Defence24: Сотрудник польской оборонной компании погиб при ударе под Киевом

Напомним, ранее Украинский журналист Анатолий Шарий сообщил, что российские войска нанесли удар по полигону в Киевской области, где проходила демонстрация военной техники. Представитель ВСУ Юрий Игнат заявил, что российские войска выпустили две баллистические ракеты по полигону в Киевской области во время показа техники. Там присутствовали работники украинского оборонпрома.