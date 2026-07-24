Выдавший «ордер» на «арест» Путина прокурор МУС отстранён от исполнения обязанностей

В мае 2025 года Хан ушёл в административный отпуск на время расследования. Обвинения были выдвинуты ещё в октябре 2024 года, а в августе The Guardian сообщила о новой жалобе — женщина заявила о домогательствах со стороны Хана, когда она была стажёром в его офисе в 2009 году. В июне 2026 года Бюро Ассамблеи передало дисциплинарное производство надзорному органу и созвало сессию для рассмотрения вопроса об отстранении.