Трамп пригрозил ЕС пошлинами из-за штрафов против IT-компаний США

Накануне Еврокомиссия наложила на Google еще один штраф в размере 890 миллионов евро за нарушение закона о цифровых рынках. Компании вменили предоставление преимуществ собственным сервисам в поисковой выдаче, а также ограничение возможностей разработчиков в магазине приложений.