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Трамп пригрозил ЕС пошлинами из-за штрафов против IT-компаний США

Трамп обвинил Евросоюз в грабеже из-за штрафов для IT-гигантов. Теперь, по его словам, США готовят введение существенных пошлин.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп обвинил Евросоюз в грабеже американских налогоплательщиков после введения многомиллиардных штрафов против технологических компаний из США. Он заявил, что Вашингтон в ближайшее время может ввести существенные пошлины в отношении ЕС.

По словам Трампа, Еврокомиссия без каких-либо оснований оштрафовала Apple на 15 миллиардов долларов, Meta* — на три миллиарда, Amazon — на 2,5 миллиарда, а общая сумма взысканий с Google уже превысила 18 миллиардов долларов.

Накануне Еврокомиссия наложила на Google еще один штраф в размере 890 миллионов евро за нарушение закона о цифровых рынках. Компании вменили предоставление преимуществ собственным сервисам в поисковой выдаче, а также ограничение возможностей разработчиков в магазине приложений.

Еврокомиссия потребовала устранить выявленные нарушения в течение 60 дней. В противном случае Google может столкнуться с периодическими штрафами в размере до пяти процентов мирового оборота.

Ранее торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что решение Еврокомиссии создает высокую степень неопределенности и ставит под угрозу стабильность трансатлантической торговли.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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