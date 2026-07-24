Трамп пригрозил ЕС пошлинами из-за штрафов против IT-компаний США

По словам Трампа, Еврокомиссия без каких-либо оснований оштрафовала Apple на 15 миллиардов долларов, Meta* — на три миллиарда, Amazon — на 2,5 миллиарда, а общая сумма взысканий с Google уже превысила 18 миллиардов долларов.
Накануне Еврокомиссия наложила на Google еще один штраф в размере 890 миллионов евро за нарушение закона о цифровых рынках. Компании вменили предоставление преимуществ собственным сервисам в поисковой выдаче, а также ограничение возможностей разработчиков в магазине приложений.
Еврокомиссия потребовала устранить выявленные нарушения в течение 60 дней. В противном случае Google может столкнуться с периодическими штрафами в размере до пяти процентов мирового оборота.
Ранее торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что решение Еврокомиссии создает высокую степень неопределенности и ставит под угрозу стабильность трансатлантической торговли.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.