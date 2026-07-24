Посол РФ в Турции: Москва и Анкара поддерживают контакты по вопросу ЗРС С-400

СТАМБУЛ, 24 июля. /ТАСС/. Москва и Анкара поддерживают контакты относительно судьбы зенитных ракетных систем С-400, приобретенных Турцией у РФ. Об этом сообщил российский посол в Анкаре Сергей Вершинин телеканалу Haberturk.
«Это очень деликатный вопрос, область военно-технического сотрудничества. Российская сторона всегда с пониманием относится к запросам наших партнеров, в том числе Турции. У нас есть контакты по этому вопросу, они продолжаются. Все эти вопросы обсуждаются на экспертном уровне в соответствии с контрактами, подписанными между Россией и Турцией», — сказал дипломат.
Проправительственная газета Hurriyet ранее сообщала, что, по имеющимся у нее данным, С-400 перепроданы Турцией одной из стран Персидского залива. В числе наиболее вероятных покупателей назывались ОАЭ и Катар. В свою очередь газета Turkiye писала со ссылкой на главу Минобороны Яшара Гюлера, что Анкара продолжает переговоры с третьими странами по вопросу реэкспорта С-400.
Турция в 2017 году приобрела у России четыре дивизиона систем ПВО С-400 стоимостью $2,5 млрд. В октябре 2019 года компания «Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») сообщала, что контракт на поставки систем выполнен. После заключения между Турцией и Россией контракта на поставку полкового комплекта С-400 Анкара была исключена из программы США по созданию истребителей F-35.