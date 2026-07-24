Посол РФ в Турции: Москва и Анкара поддерживают контакты по вопросу ЗРС С-400

«Это очень деликатный вопрос, область военно-технического сотрудничества. Российская сторона всегда с пониманием относится к запросам наших партнеров, в том числе Турции. У нас есть контакты по этому вопросу, они продолжаются. Все эти вопросы обсуждаются на экспертном уровне в соответствии с контрактами, подписанными между Россией и Турцией», — сказал дипломат.