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Совбез ООН проведет заседание по Украине 27 июля

Совет безопасности ООН проведет 27 июля заседание по запросу Украины. Заявленная тема — «Поддержание мира и безопасности на Украине». Начало — в 10:00 (17:00 мск), следует из расписания на сайте ООН.

Совет безопасности ООН проведет 27 июля заседание по запросу Украины. Заявленная тема — «Поддержание мира и безопасности на Украине». Начало — в 10:00 (17:00 мск), следует из расписания на сайте ООН.

Украинская сторона запросила заседание из-за действий вооруженных сил России в Черном море, сообщал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Вооруженные силы России с 11 июля наносят удары по украинским портам. О последней атаке Минобороны России отчиталось 24 июля. Были поражены используемые ВСУ объекты инфраструктуры в портах Одесса, Южный и Николаев.

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