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Каллас заявила о намерении вызвать главу миссии России при ЕС

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Кая Каллас заявила о намерении вызвать исполняющего обязанности постоянного представителя России при объединении. Соответствующее объявление она сделала в социальной сети X в пятницу, 24 июля.

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Кая Каллас заявила о намерении вызвать исполняющего обязанности постоянного представителя России при объединении. Соответствующее объявление она сделала в социальной сети X в пятницу, 24 июля.

Она также добавила, что намерена предложить странам ЕС новые санкции.

— Мы вызовем представителя России в ЕС (…) и я предложу дополнительные включения в списки, направленные против военно-промышленного комплекса России, — написала политик.

Днем ранее Кая Каллас сообщила, что ЕС вводит в действие крупнейший пакет санкций в отношении России за четыре года, в список внесут 218 позиций. В санкционный перечень включили сотни банков и операторов криптобирж, НПЗ на территории РФ и Белоруссии, более 50 предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также свыше 40 судов.

Евросоюз ввел новый пакет санкций против российской нефти и нефтепродуктов. Однако, по мнению ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности, эксперта Финансового университета Игоря Юшкова, новые ограничения сильнее всего ударят по европейским компаниям.

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