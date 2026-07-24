Каллас заявила о намерении вызвать главу миссии России при ЕС

Днем ранее Кая Каллас сообщила, что ЕС вводит в действие крупнейший пакет санкций в отношении России за четыре года, в список внесут 218 позиций. В санкционный перечень включили сотни банков и операторов криптобирж, НПЗ на территории РФ и Белоруссии, более 50 предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также свыше 40 судов.