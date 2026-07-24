Каллас заявила о намерении вызвать главу миссии России при ЕС

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Кая Каллас заявила о намерении вызвать исполняющего обязанности постоянного представителя России при объединении. Соответствующее объявление она сделала в социальной сети X в пятницу, 24 июля.
Она также добавила, что намерена предложить странам ЕС новые санкции.
— Мы вызовем представителя России в ЕС (…) и я предложу дополнительные включения в списки, направленные против военно-промышленного комплекса России, — написала политик.
Днем ранее Кая Каллас сообщила, что ЕС вводит в действие крупнейший пакет санкций в отношении России за четыре года, в список внесут 218 позиций. В санкционный перечень включили сотни банков и операторов криптобирж, НПЗ на территории РФ и Белоруссии, более 50 предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также свыше 40 судов.
Евросоюз ввел новый пакет санкций против российской нефти и нефтепродуктов. Однако, по мнению ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности, эксперта Финансового университета Игоря Юшкова, новые ограничения сильнее всего ударят по европейским компаниям.