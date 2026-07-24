Как писал сайт KP.RU, накануне в миссии РФ при ЕС, комментируя утверждение 21-го пакета ограничительных мер, отметили, что враждебные односторонние меры ЕС в отношении России получат действенный и адекватный ответ. Отмечалось, что объявленные рестрикции приведут к дальнейшему обострению и без того непростых социально-экономических проблем в ЕС, во многом вызванных отказом этого объединения от российских энергоносителей, многомиллиардными расходами на поддержку киевского режима.