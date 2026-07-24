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Каллас: ЕС хочет вызвать главу миссии России при объединении

Каллас намерена предложить странам ЕС новые санкции против РФ.

Источник: Комсомольская правда

Глава евродипломатии Евросоюза (ЕС) Кая Каллас заявила, что намерена вызвать исполняющего обязанности постоянного представителя России при ЕС.

Еврочиновница написала в соцсети Х, что вызовет представителя России при ЕС, а также предложит странам ЕС новые санкции против Москвы.

Как писал сайт KP.RU, накануне в миссии РФ при ЕС, комментируя утверждение 21-го пакета ограничительных мер, отметили, что враждебные односторонние меры ЕС в отношении России получат действенный и адекватный ответ. Отмечалось, что объявленные рестрикции приведут к дальнейшему обострению и без того непростых социально-экономических проблем в ЕС, во многом вызванных отказом этого объединения от российских энергоносителей, многомиллиардными расходами на поддержку киевского режима.

Ранее Каллас сообщила о сокращении российского диппредставительства при ЕС до 40 человек. ЕС упорно следует политике русофобии и продолжает разрушать отношения с РФ.

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