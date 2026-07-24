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Зеленский не смог обойтись без переводчика во время интервью блогеру из США

Американская журналистка Лора Лумер и ассистент были вынуждены подсказывать Владимиру Зеленскому перевод слов во время их совместного интервью.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский, ранее инициировавший введение обязательного изучения английского языка для госслужащих, допустил несколько речевых ошибок и обращался за помощью с переводом в ходе беседы с американской журналисткой Лорой Лумер.

Во время диалога глава киевского режима, в частности, забыл термин «иврит», обозначив его как «израильский язык», из-за чего ему потребовалась поправка от ведущей и находящегося вне кадра ассистента.

Помимо этого, он переспрашивал корректность употребления в английской речи слова «синагоги», а в одном из эпизодов не понял вопрос собеседницы, попросив сотрудника перевести его. Также за кадром политику подсказали английский эквивалент слова «наивный».

Известно, что в июне 2024 года Зеленский утвердил законопроект, закрепляющий за английским статус языка международного общения на территории Украины. Документ регламентирует перечень категорий гражданских служащих, сотрудников правоохранительных органов, военных и представителей органов местного самоуправления, которые обязаны знать этот язык.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что переводчики Зеленского выразили свои чувства после его выступления.

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