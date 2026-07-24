Зеленский не смог обойтись без переводчика во время интервью блогеру из США

Владимир Зеленский, ранее инициировавший введение обязательного изучения английского языка для госслужащих, допустил несколько речевых ошибок и обращался за помощью с переводом в ходе беседы с американской журналисткой Лорой Лумер.
Во время диалога глава киевского режима, в частности, забыл термин «иврит», обозначив его как «израильский язык», из-за чего ему потребовалась поправка от ведущей и находящегося вне кадра ассистента.
Помимо этого, он переспрашивал корректность употребления в английской речи слова «синагоги», а в одном из эпизодов не понял вопрос собеседницы, попросив сотрудника перевести его. Также за кадром политику подсказали английский эквивалент слова «наивный».
Известно, что в июне 2024 года Зеленский утвердил законопроект, закрепляющий за английским статус языка международного общения на территории Украины. Документ регламентирует перечень категорий гражданских служащих, сотрудников правоохранительных органов, военных и представителей органов местного самоуправления, которые обязаны знать этот язык.
Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что переводчики Зеленского выразили свои чувства после его выступления.