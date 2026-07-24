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Дмитриев: ЕС разозлил Трампа и теперь столкнется с пошлинами

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Евросоюз разозлил Дональда Трампа и теперь столкнется с пошлинами.

Источник: Аргументы и факты

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Евросоюз столкнется с пошлинами после того, как разозлил президента США Дональда Трампа.

По словам Дмитриева, страны ЕС, введя штрафы против американских цифровых компаний, разозлили Трампа. Он также выразил мнение, что теперь европейским властям придется отменить эти штрафы, принести извинения и поблагодарить американского лидера за введение дополнительных тарифов.

«Теперь вассалам придется отменить штрафы, извиниться и поблагодарить своего “папочку” за дополнительные тарифы», — написал Дмитриев в X*.

Так Дмитриев прокомментировал публикацию Трампа в социальной сети Truth Social, в которой президент США обвинил Евросоюз в «грабеже» американских IT-компаний.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон ответит масштабными пошлинами и начнет расследование после того, как Брюссель наложил очередной многомиллиардный штраф на компанию Google.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

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