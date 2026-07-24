NYT: Принятие законопроекта США о санкциях против России находится под угрозой

— Предметом спора является положение проекта, которое позволяет, но не обязывает господина Трампа вводить пошлины в размере до 100 процентов на страны, закупающие значительные объемы российской нефти и других энергоносителей, а также отменять их по своему усмотрению, — говорится в материале.