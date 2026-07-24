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NYT: Принятие законопроекта США о санкциях против России находится под угрозой

Разногласия между президентом США Дональдом Трампом и демократами в Конгрессе по поводу его полномочий по введению таможенных пошлин стали «самым большим препятствием» для принятия законопроекта о введении новых масштабных санкций против России. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщила газета The New York Times.

Разногласия между президентом США Дональдом Трампом и демократами в Конгрессе по поводу его полномочий по введению таможенных пошлин стали «самым большим препятствием» для принятия законопроекта о введении новых масштабных санкций против России. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщила газета The New York Times.

— Предметом спора является положение проекта, которое позволяет, но не обязывает господина Трампа вводить пошлины в размере до 100 процентов на страны, закупающие значительные объемы российской нефти и других энергоносителей, а также отменять их по своему усмотрению, — говорится в материале.

17 июля в Axios со ссылкой на источники сообщили, что законопроект скончавшегося сенатора Линдси Грэма* с пакетом новых санкций в отношении РФ поддержал 61 законодатель США. Этого может оказаться достаточно для преодоления блокировки рассмотрения инициативы в сенате.

Ранее стало известно, что американский лидер не считает принятие соответствующего законопроекта Грэма* своей приоритетной задачей.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов на территории России.

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