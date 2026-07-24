«Вассалы рассердили папочку»: Дмитриев сыронизировал над новым конфликтом Трампа с Евросоюзом

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что страны Евросоюза столкнутся с новыми пошлинами со стороны США из-за штрафов против американских IT-гигантов. По его словам, Вашингтон уже разозлен действиями европейских властей, и теперь Брюсселю придется за это отвечать.
«Вассалы ЕС рассердили своего “папочку” и получат таможенные рестрикции за наложение штрафов на американские цифровые компании. Теперь вассалам придется отменить штрафы, извиниться и поблагодарить своего “папочку” за дополнительные пошлины», — написал Дмитриев в соцсети X.
Так спецпредставитель российского лидера прокомментировал пост Дональда Трампа, где президент США пригрозил ввести крупные импортные пошлины на европейские товары. Американский лидер также пообещал добиться полной отмены штрафов, назвав действия ЕС незаконными и неэтичными.
Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на представителя Белого дома, что Вашингтон вводит пошлины против 60 государств под предлогом борьбы с принудительным трудом. В этот список вошел и Евросоюз, для которого ставка составит от 10 до 12,5%.