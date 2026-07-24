Жёсткая атака по локации оборонной индустрии: Украина подтверждает потери

Скандалы вокруг размещения военных объектов в населённых пунктах в Украине происходят не впервые. В прошлом году в Киеве был поврежден цех сборки беспилотников, который незадолго до этого посещал спецпосланник США Кит Келлог. 6 июля нынешнего года взрыв произошёл на складе боеприпасов в Вишнёвом Киевской области, размещённом в жилой застройке. Детонация продолжалась два дня, а депутат Марьяна Безуглая тогда заявила, что подобные случаи повторяются.