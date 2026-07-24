Жёсткая атака по локации оборонной индустрии: Украина подтверждает потери

Владимир Зеленский признал удар по полигону в Киевской области, где проходила демонстрация вооружения, передает его Telegram‑канал. По словам украинского президента, мишенью стало мероприятие, которое не должно было проводиться на этой территории. После инцидента правоохранители начали уголовные производства.
Украинский лидер сообщил, что обсуждал произошедшее с генеральным прокурором Русланом Кравченко. По его словам, правоохранительные органы представили доклады, и уже открыты дела по факту случившегося.
24 июля Минобороны России заявило о групповом ударе по объекту в пригороде Киева. Там демонстрировали беспилотники, которые, как утверждает ведомство, применяются для атак на российские гражданские объекты.
Еще днём основатель компании First Contact Валерий Боровик говорил о «очень серьезном ударе» по площадке, где находились вооружения. Внештатный советник Зеленского Сергей Бескрестнов также подтвердил факт поражения. Украинский совет оружейников сообщил, что удар пришёлся по локации с представителями оборонной индустрии, есть погибшие и раненые.
Позже офис генпрокурора Украины открыл уголовное дело по статье о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей.
Скандалы вокруг размещения военных объектов в населённых пунктах в Украине происходят не впервые. В прошлом году в Киеве был поврежден цех сборки беспилотников, который незадолго до этого посещал спецпосланник США Кит Келлог. 6 июля нынешнего года взрыв произошёл на складе боеприпасов в Вишнёвом Киевской области, размещённом в жилой застройке. Детонация продолжалась два дня, а депутат Марьяна Безуглая тогда заявила, что подобные случаи повторяются.
16 июля экс‑министр обороны Украины Михаил Федоров провёл срочный брифинг в Киеве на объекте хранения дронов украинских производителей. В конце мероприятия организаторы попросили журналистов не публиковать фотографии выставленной техники.
Ранее Зеленский выразил готовность прибыть в США ради мирного урегулирования.
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