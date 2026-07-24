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Зеленский подтвердил удар по полигону в Киевской области

Минобороны России 24 июля сообщило об ударе по полигону в пригороде Киева, где демонстрировались беспилотники для атак на российские объекты. Позже Владимир Зеленский подтвердил факт удара.

Владимир Зеленский признал удар по полигону в Киевской области, сообщает ТАСС.

Глава киевского режима рассказал, что в этот день провел переговоры с генеральным прокурором Русланом Кравченко и заслушал доклады правоохранителей.

24 июля Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по объекту в пригороде Киева, где демонстрировали беспилотники, используемые для нанесения ударов по российским гражданским объектам.

В тот же день основатель специализирующейся на производстве БПЛА компании First Contact Валерий Боровик сообщил об «очень серьезном ударе» по полигону, где находились вооружения. Факт удара также подтвердил внештатный советник Зеленского, специалист в сфере связи и беспилотных систем Сергей Бескрестнов.

Украинский совет оружейников заявил, что удар был нанесен по локации, где находились представители украинской оборонной индустрии, и что среди пострадавших есть погибшие и раненые. Позднее офис генерального прокурора Украины завел уголовное дело по статье о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей.

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