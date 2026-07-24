Армия Израиля заявила об ударах по Газе

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июля. /ТАСС/. Израильские военные нанесли удары по сектору Газа, сообщила армейская пресс-служба.
Целью атак названы объекты военной инфраструктуры радикального палестинского движения ХАМАС, в том числе склады с оружием, оружейные мастерские и подземные сооружения.
По данным израильских военных, на складах, подвергшихся ударам, хранились автоматы Калашникова, ручные противотанковые гранатометы, минометные снаряды, взрывные устройства и иное военное снаряжение. По версии израильской стороны, эти объекты были атакованы «для устранения угрозы».
По мнению израильской армии, ХАМАС якобы «продолжает систематически и грубо нарушать условия прекращения огня, пытаясь при этом восстановить свой военный потенциал и террористическую инфраструктуру».