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Армия Израиля заявила об ударах по Газе

Целью атак назвали объекты военной инфраструктуры ХАМАС.

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июля. /ТАСС/. Израильские военные нанесли удары по сектору Газа, сообщила армейская пресс-служба.

Целью атак названы объекты военной инфраструктуры радикального палестинского движения ХАМАС, в том числе склады с оружием, оружейные мастерские и подземные сооружения.

По данным израильских военных, на складах, подвергшихся ударам, хранились автоматы Калашникова, ручные противотанковые гранатометы, минометные снаряды, взрывные устройства и иное военное снаряжение. По версии израильской стороны, эти объекты были атакованы «для устранения угрозы».

По мнению израильской армии, ХАМАС якобы «продолжает систематически и грубо нарушать условия прекращения огня, пытаясь при этом восстановить свой военный потенциал и террористическую инфраструктуру».

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