В Ленинградской области создали уникальную платформу для обороны морских баз

«Во время рабочей поездки в Выборг мне презентовали еще одну разработку наших инженеров для защиты ленинградского неба — “Плот-47”. По моему поручению разработана новая экспериментальная плавучая платформа. Она предназначена для защиты военно-морских баз, портовой инфраструктуры и объектов топливно-энергетического комплекса от современных угроз, включая безэкипажные катера и БПЛА», — говорится в сообщении.