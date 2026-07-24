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В Ленинградской области создали уникальную платформу для обороны морских баз

По словам губернатора региона Александра Дрозденко, аналогов подобных платформ в России нет.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Уникальную платформу «Плот-47» для защиты военно-морских баз, портовой инфраструктуры и объектов ТЭК (топливно-энергетического комплекса) создали в Ленинградской области. Об этом в «Максе» рассказал губернатор Александр Дрозденко.

«Во время рабочей поездки в Выборг мне презентовали еще одну разработку наших инженеров для защиты ленинградского неба — “Плот-47”. По моему поручению разработана новая экспериментальная плавучая платформа. Она предназначена для защиты военно-морских баз, портовой инфраструктуры и объектов топливно-энергетического комплекса от современных угроз, включая безэкипажные катера и БПЛА», — говорится в сообщении.

По словам главы региона, аналогов подобных платформ в России пока нет, производство «Плот-47» полностью локализовано в Ленинградской области. На данный момент уже завершено строительство опытного образца, проект получил предварительное одобрение профильного научно-исследовательского института ВМФ.

«Сегодня разработчики впервые продемонстрировали его на воде. Также были представлены беспилотные катера, как ударного, так и разведывательного назначения и другие специальные средства», — уточнил Дрозденко.

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