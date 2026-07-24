В Ленинградской области создали уникальную платформу для обороны морских баз

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Уникальную платформу «Плот-47» для защиты военно-морских баз, портовой инфраструктуры и объектов ТЭК (топливно-энергетического комплекса) создали в Ленинградской области. Об этом в «Максе» рассказал губернатор Александр Дрозденко.
«Во время рабочей поездки в Выборг мне презентовали еще одну разработку наших инженеров для защиты ленинградского неба — “Плот-47”. По моему поручению разработана новая экспериментальная плавучая платформа. Она предназначена для защиты военно-морских баз, портовой инфраструктуры и объектов топливно-энергетического комплекса от современных угроз, включая безэкипажные катера и БПЛА», — говорится в сообщении.
По словам главы региона, аналогов подобных платформ в России пока нет, производство «Плот-47» полностью локализовано в Ленинградской области. На данный момент уже завершено строительство опытного образца, проект получил предварительное одобрение профильного научно-исследовательского института ВМФ.
«Сегодня разработчики впервые продемонстрировали его на воде. Также были представлены беспилотные катера, как ударного, так и разведывательного назначения и другие специальные средства», — уточнил Дрозденко.