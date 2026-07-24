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Венесуэла и Перу решили возобновить дипломатические отношения

В качестве первого шага страны договорились восстановить консульские отношения, говорится в правительственном заявлении боливарианской республики.

КАРАКАС, 24 июля. /ТАСС/. Венесуэла и Перу приняли решение о полном возобновлении дипломатических отношений. Об этом говорится в правительственном заявлении боливарианской республики, опубликованном в Telegram-канале министерства иностранных дел и внешней торговли.

«Правительство Республики Перу и правительство Боливарианской Республики Венесуэла сообщают, что они приняли решение начать постепенный процесс полного возобновления двусторонних отношений», — указано в правительственном заявлении Венесуэлы. В нем говорится, что в качестве первого шага на пути к полному восстановлению двусторонних связей стороны договорились возобновить консульские отношения.

В заявлении подчеркивается приверженность к сотрудничеству и интеграции между Венесуэлой и Перу, которая с момента образования обеих республик основана на исторических узах дружбы и латиноамериканской солидарности.

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