Вершинин: Россия не имеет агрессивных намерений в отношении европейских стран

Ранее на эту же тему высказался и президент Владимир Путин. Глава государства назвал абсурдными слухи о подготовке нападения на Европу и заявил, что Россия никогда не имела подобных целей. Он отметил, что такие заявления, распространяемые за рубежом, часто служат интересам определенных частных структур и не имеют ничего общего с реальностью.