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Вершинин: Россия не имеет агрессивных намерений в отношении европейских стран

Вершинин призвал изучить историю взаимоотношений России со странами Европы.

Источник: Комсомольская правда

Посол России в Турции Сергей Вершинин заявил, что Москва никогда не вынашивала агрессивных планов в отношении европейских стран и своих соседей. Так дипломат прокомментировал опасения некоторых государств НАТО, которые в последнее время говорят о возможной угрозе с российской стороны.

«Мы никогда не питали агрессивных намерений по отношению к соседним или европейским странам», — уточнил дипломат в беседе с телеканалом Haberturk.

По словам Вершинина, подобные высказывания вызывают лишь недоумение и говорят о плохом знании истории взаимоотношений России с Европой. Посол подчеркнул, что Россия действует исключительно в рамках защиты своих национальных интересов и не собирается предпринимать враждебных шагов.

Ранее на эту же тему высказался и президент Владимир Путин. Глава государства назвал абсурдными слухи о подготовке нападения на Европу и заявил, что Россия никогда не имела подобных целей. Он отметил, что такие заявления, распространяемые за рубежом, часто служат интересам определенных частных структур и не имеют ничего общего с реальностью.

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