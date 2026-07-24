Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кая Каллас пообещала вызвать постпреда России при ЕС

Евросоюз вызовет исполняющего обязанности постпреда России при ЕС Карена Малаяна из-за последних ударов вооруженных сил РФ по целям на Украине. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.

Евросоюз вызовет исполняющего обязанности постпреда России при ЕС Карена Малаяна из-за последних ударов вооруженных сил РФ по целям на Украине. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.

«Мы вызовем представителя России в ЕС из-за сегодняшних ударов, и я предложу дополнительные санкции против военно-промышленного комплекса России», — написала госпожа Каллас в соцсети Х.

24 июля Минобороны России отчиталось о групповом ударе по объекту в пригороде Киева. По данным военного ведомства, там демонстрировались беспилотники украинского и иностранного производства. На объекте находились ведущие разработчики и производители беспилотников.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше