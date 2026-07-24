Зеленский подтвердил удар ВС РФ по полигону с беспилотниками под Киевом

Владимир Зеленский признал удар по полигону под Киевом, где распологалось вооружение ВСУ, в том числе, беспилотные летательные аппараты. Об этом он заявил в видеообращении в своем телеграм-канале.
«Мишенью в Бучанском районе Киевской области стало мероприятие, которого там точно не должно быть. Были доклады правоохранителей, уже есть уголовные производства по факту произошедшего», — сказал Зеленский.
Ранее сообщалось, что российские войска поразили групповым ударом выставку под Киевом, на которой демонстрировались беспилотники ВСУ и стран Запада, используемые для ударов по мирным гражданам РФ. Выставка предназначалась для командования ВСУ, зарубежных инвесторов и разработчиков БПЛА.
Известно, что в момент удара на объекте находились ведущие разработчики и производители БПЛА, представители командования сил беспилотных систем ВСУ и украинских спецслужб, непосредственно планирующих и осуществляющих удары по российской территории.