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Зеленский подтвердил удар ВС РФ по полигону с беспилотниками под Киевом

Зеленский признал удар по полигону с вооружением ВСУ под Киевом.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Зеленский признал удар по полигону под Киевом, где распологалось вооружение ВСУ, в том числе, беспилотные летательные аппараты. Об этом он заявил в видеообращении в своем телеграм-канале.

«Мишенью в Бучанском районе Киевской области стало мероприятие, которого там точно не должно быть. Были доклады правоохранителей, уже есть уголовные производства по факту произошедшего», — сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что российские войска поразили групповым ударом выставку под Киевом, на которой демонстрировались беспилотники ВСУ и стран Запада, используемые для ударов по мирным гражданам РФ. Выставка предназначалась для командования ВСУ, зарубежных инвесторов и разработчиков БПЛА.

Известно, что в момент удара на объекте находились ведущие разработчики и производители БПЛА, представители командования сил беспилотных систем ВСУ и украинских спецслужб, непосредственно планирующих и осуществляющих удары по российской территории.

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