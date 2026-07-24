Число погибших при стрельбе на Западном берегу израильских военных достигло двух

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июля. /ТАСС/. Число израильтян, погибших в результате инцидента со стрельбой у еврейского форпоста Хават-Гилад на Западном берегу реки Иордан, выросло до двух. Армейская пресс-служба сообщила, что оба погибших были военнослужащими Армии обороны Израиля.
Ранее сообщалось о гибели 32-летнего Бенаяху Меллета — активиста поселенческого движения и бойца отряда самообороны Хават-Гилада. Армия теперь уточнила, что он состоял на резервной военной службе в звании старшего сержанта, был командиром боевого подразделения в Иерусалимской бригаде.
Другой погибший, ранее числившийся раненым, — 27-летний майор Юваль Эзра, командир артиллерийской батареи в 282-й бригаде.
24 июля возле израильского форпоста Хават-Гилад недалеко от Наблуса произошла стычка между еврейскими поселенцами и палестинцами из соседней деревни Тель, закончившаяся стрельбой.
Издание The Times of Israel опубликовало видеозапись, на которой запечатлено случившееся. На кадрах видно, как группа агрессивно настроенных поселенцев, среди которых видны вооруженные люди, включая одного человека в военной форме, ведет перепалку с толпой палестинцев. Во время столкновения раздались выстрелы, на видео видно, как вооруженные израильтяне разгоняют толпу палестинцев. По информации The Times of Israel, стрельба началась после того, как один из палестинцев выхватил оружие у одного из поселенцев и открыл огонь.
Израильская сторона квалифицировала инцидент как теракт. В заявлении армейской пресс-службы случившееся описано как «атака на израильских мирных граждан, которые гуляли в этом районе». К месту происшествия были направлены армейские подразделения, все окрестные дороги, включая въезды в Наблус и выезды из него были перекрыты. Стрелявший был позднее устранен, еще двое палестинцев, подозреваемые в причастности к стрельбе, задержаны. Власти Израиля распорядились снести дом стрелявшего, а также заявили о намерении провести после случившегося масштабную контртеррористическую операцию на Западном берегу.