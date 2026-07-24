Число погибших при стрельбе на Западном берегу израильских военных достигло двух

Израильская сторона квалифицировала инцидент как теракт. В заявлении армейской пресс-службы случившееся описано как «атака на израильских мирных граждан, которые гуляли в этом районе». К месту происшествия были направлены армейские подразделения, все окрестные дороги, включая въезды в Наблус и выезды из него были перекрыты. Стрелявший был позднее устранен, еще двое палестинцев, подозреваемые в причастности к стрельбе, задержаны. Власти Израиля распорядились снести дом стрелявшего, а также заявили о намерении провести после случившегося масштабную контртеррористическую операцию на Западном берегу.