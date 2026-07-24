В ГД сравнили слова Зеленского о «мире» со сказкой о мальчике и волках

По ее словам, заверениям Зеленского не верят «ни скептики, ни мечтатели». «Можно прогнозировать, что политические авансы все большего масштаба Зеленский теперь будет раздавать все чаще. Проблема лишь в том, что словам украинского фюрера не верит даже его ближайшее окружение, не говоря уже о всех остальных», — заключила парламентарий.