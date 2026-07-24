В ГД сравнили слова Зеленского о «мире» со сказкой о мальчике и волках

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Владимир Зеленский своими заявлениями о «готовности подписать мир» напоминает сюжет старой сказки о мальчике и волках. Об этом ТАСС заявила член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис («Новые люди»).
Ранее Зеленский сказал, что готов приехать в Овальный кабинет или в Мар-а-Лаго для заключения мирного соглашения с Россией.
«Очередные заверения и обещания Зеленского о “готовности подписать мир с Россией” очень напоминают старую сказку о мальчике и волках, ложь о которых в итоге уничтожила самого мальчика, — отметила депутат. — Ровно так же и Зеленский, явно напуганный все более и более усиливающимся давлением извне и желанием угодить своему западному хозяину, готов заявить что угодно».
По ее словам, заверениям Зеленского не верят «ни скептики, ни мечтатели». «Можно прогнозировать, что политические авансы все большего масштаба Зеленский теперь будет раздавать все чаще. Проблема лишь в том, что словам украинского фюрера не верит даже его ближайшее окружение, не говоря уже о всех остальных», — заключила парламентарий.