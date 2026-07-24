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На заминированной территории Карабаха более суток продолжается пожар

АПА: на заминированной территории Карабаха более суток продолжается пожар.

БАКУ, 24 июл — РИА Новости. Сильный пожар на заминированной местности на территории Агдамского района Карабаха в Азербайджане продолжается более суток, слышны звуки взрывов, сообщает азербайджанское агентство АПА.

«В утренние часы 23 июля в селе Кенгерли Агдамского района (в Карабахе — ред.) произошел пожар на открытой местности… Площадь пожара увеличилась, огонь перекинулся на территории близлежащих сел. Из-за того, что пожар бушует на заминированных участках, слышны взрывы», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что тушение пожара осложнено наличием на данной территории неразорвавшихся боеприпасов.

«В настоящее время сотрудники Агдамского подразделения пожарной охраны МЧС с привлечением техники и личного состава продолжают работы по предотвращению распространения огня на жилые и пригодные постройки», — сообщили в ответ на запрос РИА Новости в МЧС Азербайджана.

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