На заминированной территории Карабаха более суток продолжается пожар

БАКУ, 24 июл — РИА Новости. Сильный пожар на заминированной местности на территории Агдамского района Карабаха в Азербайджане продолжается более суток, слышны звуки взрывов, сообщает азербайджанское агентство АПА.
«В утренние часы 23 июля в селе Кенгерли Агдамского района (в Карабахе — ред.) произошел пожар на открытой местности… Площадь пожара увеличилась, огонь перекинулся на территории близлежащих сел. Из-за того, что пожар бушует на заминированных участках, слышны взрывы», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что тушение пожара осложнено наличием на данной территории неразорвавшихся боеприпасов.
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